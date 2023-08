Liverpool a deschis scorul după 18 minute, prin Luis Diaz, iar Chelsea a egalat cu opt minute înainte de pauză, grație reușitei lui Axel Disasi. Partida a fost plină de ocazii importante și decizii controversate de arbitraj.

Mohamed Salah, care a oferit un assist, a avut un gol anulat de VAR și a nimerit transversala în prima repriză, a fost înlocuit după 77 de minute cu Harvey Elliott.

Starul egiptean nu a primit deloc bine decizia lui Jurgne Klopp. După ce a văzut tabela celui de-al patrulea oficial, Salah a gesticulat, și-a aruncat bandajele de pe mâini și a dat nervos din brațe.

Mohamed Salah este jucătorul care deține recordul pentru cele mai multe goluri marcate în prima etapă a sezoanelor din Premier League, 8, la egalitate cu Frank Lampard, Wayne Rooney sau Alan Shearer. Egipteanul nu a reușit să ducă mai departe seria impresionantă.

Salah frustrated after being subbed off pic.twitter.com/Mc572PODeu

Mo Salah has scored in every opening game since arriving at Liverpool.

He has the chance to break his own record for the second time, this afternoon whilst also becoming the record goal scorer in opening day fixtures. pic.twitter.com/EdrmnHwz9E