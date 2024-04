Scandal monstru în Anglia! "13 decizii groaznice, trei penalty-uri neacordate, pe care pur și simplu nu le putem accepta"

Clubul l-a luat în vizor pe oficialul din camera VAR, Stuart Attwell, susținând că ar fi trebuit să primească trei lovituri de la 11 metri în timpul meciului.

Pe rețelele de socializare, Forest a declarat că Attwell este fan al echipei Luton Town, echipă care se bate cu Nottingham Forest în cursa de menținere în Premier League, și că clubul a cerut înaintea meciului eliminarea acestuia ca oficial.

"13 decizii groaznice, trei penalty-uri neacordate, pe care pur și simplu nu le putem accepta"

"Am avertizat PGMOL că oficialul VAR este un fan al lui Luton înainte de meci, dar ei nu l-au schimbat. Răbdarea noastră a fost testată de mai multe ori" a declarat Nottingham Forest pe contul lor oficial de X.

Three extremely poor decisions - three penalties not given - which we simply cannot accept.

We warned the PGMOL that the VAR is a Luton fan before the game but they didn’t change him. Our patience has been tested multiple times.

NFFC will now consider its options.