Unicul gol al meciului a fost marcat de Anthony Gordon, în minutul 64. Reușita decarului de la Newcastle a fost validată de VAR după aproximativ patru minute de verificări.

Arsenal a reclamat un fault al lui Joelinton asupra lui Gabriel înainte de marcarea golului, dar și faptul că mingea ar fi ieșit din teren înainte ca Joe Willock să centreze în careu pentru Gordon.

Deși mingea a părut că a ieșit din teren, arbitrii din camera VAR au validat golul, iar Mikel Arteta a criticat în termeni duri arbitrajul la finalul jocului.

"E rușinos ce s-a întâmplat, e rușinos că acel gol a fost validat într-un campionat precum Premier League, pe care îl considerăm cel mai bun din lume. Sunt de 20 de ani în țara asta, iar acum îmi este rușine. Este o rușine ce s-a întâmplat, iar miza e prea mare.

Când nu suntem noi suficient de buni, ridic mâna și îmi asum responsabilitea. Ce s-a întâmplat este departe de nivelul pe care acest campionat ar trebui să îl aibă. Îmi este rușine să fac parte din asta", a spus Mikel Arteta, citat de Mirror.

După acest rezultat, Arsenal a rămas pe locul 3, cu 24 de puncte, însă poate fi depășită duminică de Liverpool. Newcastle e pe 6, cu 20 de puncte.

Arteta: "It was embarrassing what happened and how the goal stands.

"I had 20 years in this country and now I feel ashamed. It is an absolute disgrace." pic.twitter.com/H01SeYaIhG