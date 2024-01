Au început demersurile pentru transferul lui Kevin de Bruyne!

În luna august, belgianul s-a accidentat la tendon și a suferit o operație care-l va ține departe de gazon cel puțin până-n luna decembrie. Chiar și așa, De Bruyne nu duce lipsă de oferte.

De Bruyne mai are contract cu Manchester City până în 2025 și ar fi deschis cu privire la un transfer în vara anului viitor.

Arabii l-au dorit și în vară, iar acum o delegație a Fondului Public de Investiții al Arabiei Saudite se va ocupa din nou de tratativele cu starul belgian, anunță jurnalistul Rudy Galetti.

???????? A delegation of the Public Investment Fund got back in touch with Kevin #DeBruyne, reiterating that he represents a main target for next season.

‼️ The ???????? player - after June - is open to evaluate the details of the possible transfer to ????????. ????⚽ #Transfers #MCFC pic.twitter.com/fGmjDYTjMy