Ruptura e totală! Jadon Sancho pleacă de la Manchester United

Totul s-a întâmplat după meciul cu Arsenal, pierdut de Manchester United cu 3-1. Întrebat de ce l-a exclus din lot pe Jadon Sancho, Erik ten Hag a spus că ”din cauza performanțelor sale”.

Doar că antrenorul nu a rămas fără un răspuns din partea fotbalistului transferat pentru 85 de milioane de euro de la Borussia Dortmund. Sancho a avut o postare pe rețelele de socializare în care l-a făcut mincinos pe antrenorul său, iar pentru asta a plătit.

De aproape două săptămâni, Sancho este exclus din lot și i s-a interzis accesul la facilitățile primei echipe a lui Manchester United, până când acesta își va cere scuze. Chiar și colegii au încercat să-l convingă pe starul englez să-și recunoască vina în fața antrenorului, dar fără succes.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, între cei doi nu ar mai exista cale de împăcare, iar Jadon Sancho va pleca de la Manchester United în ianuarie.

Jadon #Sancho is ready to leave #ManchesterUnited in January #transfers window. His relationship with #TenHag is over. #MUFC