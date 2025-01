Gruparea de pe Old Trafford a fost învinsă de Brighton, scor 1-3, rezultat în urma căruia 'diavolii roșii' au coborât pe locul 13 în prima ligă engleză.

Sosit în noiembrie, ca o soluţie salvatoare după demiterea lui Erik ten Hag, Ruben Amorim a obţinut doar trei victorii în 11 meciuri, dintre care unul în cupă. Eşecul cu Brighton a fost al şaselea pe teren propriu.

"Din nouă meciuri în Premier League, am câştigat două", a spus tehnicianul. "Eu ştiu asta, imaginează-ţi ce este asta pentru un fan al lui Manchester United, imaginează-ţi ce este asta pentru mine. Avem un nou antrenor care pierde mai mult decât ultimul antrenor. Ştiu asta perfect. Nu mă voi schimba, orice ar fi. Ştiu că putem reuşi, dar trebuie să supravieţuim acestui moment. Nu sunt naiv. Trebuie să supravieţuim acum. Suntem poate cea mai proastă echipă din istoria lui Manchester United. Eu ştiu că vreţi titluri, dar spun asta pentru că trebuie să recunoaştem asta şi să schimb asta. Ştiam că va fi greu să introduc o idee complet nouă în acest moment, dar când pierzi jocuri şi nu câştigi trei jocuri la rând devine foarte greu", a adăugat antrenorul.

Ștefan Târnovanu: "Am cumpărat 45 de bilete la meciul cu Manchester United pentru rude și prieteni"



Târnovanu va avea practic un minisector pe Arena Națională la meciul cu Manchester United: portarul spune că a cumpărat 45 de bilete pentru prieteni, rude și apropiați. Ar fi luat și mai multe, însă tichetele s-au epuizat încă de la jumătatea lunii decembrie.



"Aștept să apăr contra lui Manchester, da, dar mai sunt încă trei meciuri până atunci. Aștept să înceapă campionatul să mă obișnuiesc puțin cu atmosfera. Aștept și meciul cu United pentru că suntem calificați din tot ce am înțeles, iar în Europa sper să mergem cât mai departe.



Cum va fi atmosfera cu United? Ținând cont că s-au vândut biletele cu o lună și ceva înainte de meci, vă dați seama ce va fi acolo! Fabulos, abia aștept.



Am cumpărat 45 de bilete în plus. Și astea doar așa... Sunt foarte mulți care mi-au scris foarte târziu și pur și simplu n-am mai avut cum să iau pentru că s-au dat. Am luat pentru rude, prieteni, prietenii prietenilor, cine a vrut să vină la meci. Vor fi ai mei veniți și de la Iași, dar și niște rude din Germania care și-au luat bilet de avion special pentru meciul ăsta. Vin pentru Steaua", a mai spus Târnovanu.

Târnovanu riscă să rateze meciul cu Manchester United. Portarul are deja două galbene încasate în Europa League, iar un avertisment contra lui Qarabag l-ar face să fie suspendat în duelul contra legendarului club din Anglia.