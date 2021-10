Ronaldo, cu gol și assist, i-a salvat postul lui Ole Gunnar Solskjaer! United a câștigat pe terenul lui Tottenham

În prima repriză, starul portughez a deschis scorul cu un șut puternic la colțul lung, iar în partea secundă a oferti un assist la reușita lui Edinson Cavani. Marcus Rashford a închis tabela la 3-0 în minutul 86.

Rezultatul este foarte important pentru United, care rămâne în cursa pentru locurile de Europa, dar și pentru antrenorul Ole Gunnar Solskjaer.

Presa britanică a scris că scaunul său se ”clatina” serios după eșecul usturător cu Liverpool, scor 0-5, dar conducerea a decis să-i mai dea o șansă, astfel că rezultatul cu Tottenham a fost ”crucial” pentru postul său.

Manchester United urcă pe locul cinci în Premier League, cu 17 puncte, la egalitate cu West Ham și Arsenal, iar în următoarea etapă o va întâlni pe rivala Manchester City, pe teren propriu.

Ronaldo a devenit, după această reușită, cel mai ”bătrân” marcator în meciurile dintre Manchester United și Tottenham (36 de ani și 267 de zile), depășindu-l pe Ryan Giggs, care a marcat în poarta lui Spurs la 36 de ani și 146 de zile.

Acesta a punctat și în ultimele șase meciuri în care a întâlnit-o pe Tottenham.

