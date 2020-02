Record incredibil: a jucat fiecare minut in ultimele 100 de meciuri ale echipei sale! 

Un fotbalist din Premier League a stabilit un record incredibil.

Conor Coady (27 ani), fundasul central si capitanul celor de la Wolverhampton, a jucat fiecare minut al ultimelor 100 de meciuri disputate de Wolvehampton, indiferent ca a fost vorba de Premier League, FA Cup, Cupa Ligii sau Europa League.

Coady a fost crescut de academia lui Liverpool, unde a reusit un record asemanator ca mijlocas, jucand fiecare partida din Reserve League si NextGen Series, in sezonul 2011-2012. In 2010, el a devenit campion european U17 cu echipa Angliei, al carui capitan a fost, avandu-i colegi pe Jack Butland, Ross Barkley, Josh McEachran, Nathaniel Chalobah, Benik Afobe, Saido Berahino sau Andre Wisdom.

Pentru echipa de seniori a „cormoranilor” a jucat doar doua meciuri, in sezonul 2012-2013, pentru ca apoi sa fie imprumutat la Sheffield United (2013-2014) si sa fie transferat definitiv la Huddesfield Town (2014-2015). La Wolverhampton a ajuns in 2015, pentru 2.8 milioane de euro, si are deja 220 de meciuri si 2 goluri, dintre care 100 consecutive si ca integralist. El a devenit intre timp unul dintre cei mai constanti si cei mai apreciati fundasi centrali din Premier League, fiind folosit de antrenorul Nuno Espírito Santo in centrul liniei sale de trei fundasi centrali. Coady este si pe lista lui Gareth Southgate pentru Euro 2020, unde se va lupta pentru un loc cu Harry Maguire, John Stones, Joe Gomez, Tyrone Mings, Fikayo Tomori, Chris Smalling sau Michael Keane.

Momentan, Wolverhampton se afla pe locul 8 in Premier League, la 5 puncte de ultimul loc care duce in Champions League, a fost eliminata de Manchester United din FA Cup, in turul al treilea, dupa rejucare, a ajuns pana in optimile de finala ale Cupei Ligii, unde a fost eliminata de Aston Villa, finalista din acest an, iar in „16”-imile de finala ale Europa League a invins in prima mansa pe Espanyol cu 4-0.