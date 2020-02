Reactie de ULTIMA ORA a sefului de la City dupa ce clubul a fost DAT AFARA din competitiile UEFA timp de doi ani! Ce se intampla cu Guardiola si cand vine verdictul final

City duce UEFA la TAS si spera sa scape de interdictia de 2 ani dictata din cauza incalcarii fair play-ului financiar.

CEO-ul Ferran Soriano incearca sa ii linisteasca pe fani. In primul interviu acordat dupa ce decizia UEFA a devenit oficiala, Soriano le promite fanilor ca City n-a incalcat nicio regula si ca are toate argumentele de partea ei pentru a castiga lupta. Oficialul incearca sa rezolve si temerile care au legatura cu viitorul lui Guardiola: "Pep si echipa fac ce au de facut, sunt concentrati pe fotbal." City asteapta un verdict final de la TAS pana in luna iunie!

"Cel mai important lucru pe care pot sa-l spun azi e ca acuzatiile nu se bazeaza pe nimic real. Patronul nu a bagat bani in club. Suntem un club profitabil, stabil, sustenabil. Lucrurile sunt perfect clare. Am cooperat cu cei care ne-au investigat, am prezentat acte concrete care credem noi ca ne sustin cauza. Am facut asta in contextul scurgerilor de informatii catre presa. A fost un proces intern instrumentat de Comisiile UEFA de la un capat la celalalt! Speram la un rezultat cat mai rapid, dupa un proces corect. Sper ca pana in vara sa avem un verdict. Pana atunci, ne continuam activitatea. Pep nu e afectat. Echipa e calma, concentrata. Fanii pot fi siguri ca acuzatiile aduse la adresa noastra sunt false si ca vom lupta pentru a dovedi asta. Vom ramane uniti, nu vom dezamagi clubul si pe fanii sai", a spus Soriano.