Ce decizie a luat jucatorul de 150 de milioane de euro dupa ce City a fost interzisa in Europa! Raheem Sterling i-a transmis lui Guardiola ce are de gand sa faca

Starea de incertitudine continua la City.

Dupa ce UEFA a anuntat ca Manchester City a fost exclusa din Champions League pentru urmatoarele doua sezoane din cauza nerespectarii fair-play-ului financiar, au fost vehiculate in presa britanica mai multe nume de jucatori care ar putea parasi echipa.

Potrivit agentului sau, Raheem Sterling este hotarat sa ramana la City indiferent daca interdictia "cetatenilor" va fi ridicata sau nu. Sterling vrea sa-si respecte contractul si sa-si asume un rol de lider intr-o perioada grea pentru City.

Sterling (25 de ani) a fost cumparat de la Liverpool in 2014 contra sumei de 40 de milioane de lire sterline. In tricoul lui City, englezul a reusit sa cucereasca de doua ori consecutiv titlul in Premier League. Atacantul lui Guardiola a strans pana in prezent 226 de meciuri in care a reusit sa inscrie de 89 de ori si sa ofere 71 de pase decisive.

Sterling e jucatorul de la City cu cea mai buna cota de transfer in acest moment. In ultimul an au existat zvonuri care-l anuntau pe Sterling in fruntea agendei de achizitii a lui Real Madrid. Sterling e unul dintre jucatorii de la care fanii englezi au cele mai mari asteptari inaintea Euro 2020. Dupa ce a prins semifinalele Mondialului, Anglia viseaza la castigarea Europeanului istoric din aceasta vara. Cota lui Sterling depaseste in acest moment 150 de milioane de euro.