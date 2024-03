Reacția lui Pep Guardiola după ce Kevin De Bruyne i-a reproșat că l-a schimbat

De Bruyne a fost autorul assist-ului la golul marcat de John Stones în prima repriză. Mijlocașul belgian a centrat perfect în fața porții dintr-un corner, iar stoperul lui City a apărut surprinzător la finalizare și l-a învins pe portarul Kelleher.

În minutul 69, după ce Liverpool egalase prin Alexis Mac Allister, din penalty, Pep Guardiola a decis să facă o dublă schimbare. I-a scos de pe teren pe Kevin de Bruyne și Julian Alvarez, iar în locul lor au intrat Mateo Kovacic și Jeremy Doku.

De Bruyne a fost vizibil frustrat de hotărârea lui Guardiola. Belgianul a fost filmat în timp ce părea că îi reproșează antrenorului înlocuirea sa.

Întrebat despre reacția mijlocașului belgian, Guardioala a spus că se bucură când își vede jucătorii frustrați în momentul schimbărilor și a explicat de ce l-a scos pe De Bruyne.

"Sunt bucuros să îl văd așa. Îmi place dacă e supărat, e bine. Acum e fericit. Știa ce ne lipsește în joc, aveam nevoie să ținem mingea. După ce a ieșit el de pe teren a fost mai bine", a spus Pep Guardiola, citat de Marca.

Tot Guardiola a adăugat: "Ce pot să vă spun despre Kevin? Avem nevoie de el, e un jucător important".

De Bruyne a ratat prima parte a sezonului din cauza unei accidentări. A revenit pe teren la începutul acestui an și a avut deja un impact major, reușind în acest an două goluri și 11 pase decisive.

