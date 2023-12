Reacția lui Harry Maguire, după ce a fost desemnat jucătorul lunii în Premier League

Evoluțiile bune și rezultatele lui Manchester United din luna noiembrie i-au adus fundașului titlul de jucătorul lunii, după ce a fost aspru criticat în mediul online.

Maguire s-a pozat cu trofeul și a postat un mesaj pe contul său de pe rețelele de socializare. Englezul le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

„Jucătorul lunii în Premier League! Nu puteam să fac asta fără colegii mei, staff și fani. Dragostea și susținerea voastră nu vor trece neobservate”, a transmis Maguire.

Fundașul a prins 15 partide în acest sezon pentru Manchester United, în toate competițiile, reușind să înscrie un gol.

Premier League Player of the Month ???? Couldn’t have done it without my team mates, the staff and you fans. Your love and support doesn’t go unnoticed, I appreciate it ❤️ @ManUtd pic.twitter.com/hNU3GX3PMY