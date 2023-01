Reacția lui Frank Lampard după ce englezii au scris că este la un pas de plecarea de la Everton

Everton nu a mai câştigat un meci din octombrie şi este pe locul 19 în clasamentul Premier League.

Forma slabă a lui Everton, constând în şase înfrângeri şi două egaluri, este cea mai lungă etapă fără victorii a lui Lampard ca manager.

„Nu mă duc atât de departe încât să mă tem”, a spus el pentru BBC Radio 5 Live.

Întrebat de Sky Sports dacă era timpul să fie demis Lampard, proprietarul Everton, Farhad Moshiri - care a fost pe stadionul din Londra pentru a-şi urmări echipa în acţiune pentru prima dată în 14 luni - a răspuns: "Nu pot comenta. Nu este decizia mea"

„Nu mă tem absolut [de a fi demis], sunt mândru să pot antrena. Doar îmi fac treaba. Mă trezesc în fiecare zi şi mă gândesc cum putem fi mai buni, doar atât", a spus el, potrivit News.ro.

