”Mi-am rupt mâna când mă bucuram”. Frank Lampard a plătit scump victoria echipei sale din minutul 90+9

Fostul star al lui Chelsea spune că și-a ”rupt mâna” în timp ce se bucura pentru unicul gol al meciului, marcat de Iwobi în minutul 90+9!

Lampard și-a rupt mâna în timp ce se bucura la golul lui Everton

Everton ocupă ultimul loc ce asigură salvarea de la retrogradare și s-a îndepărtat, în urma acestui meci, la trei puncte de ”zona roșie” din Premier League.

”Apropo, mi-am rupt mâna când mă bucuram. Voi lua asta pentru cele trei puncte. A fost la celebrarea golului, nu am realizat în acel moment. Pe măsură ce jocul a continuat, am spus: 'E un pic de durere acolo'. Tremur puțin. Dar nu-mi pasă”, a spus Frank Lampard, potrivit The Athletic.

În următoarea partidă din Premier League, Everton va avea un examen dificil, în deplasare contra celor de la West Ham, care ocupă locul șase în campionatul Angliei. ”Ciocănarii” au obținut și calificarea în sferturile Europa League, după ce au reușit să elimine Sevilla.

Chiar și după această victori, Everton ”tremură” pentru salvarea de la retrogradare. ”Caramelele” nu au mai jucat în Championship din sezonul 1953-1954.