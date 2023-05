Manchester City a câştigat prima restanţă din programul acestui final de campionat şi este din nou lider în Premier League. Echipa lui Pep Guardiola s-a impus în faţa lui West Ham United, chiar dacă prima repriză s-a încheiat fără gol marcat. A venit însă minutul 50, când Nathan Ake a deschis scorul din centrarea lui Riyad Mahrez. În minutul 70 a marcat şi Erling Haaland, care a ajuns la 35 de goluri înscrise în campionat. Tabela a fost închisă de Phil Foden în minutul 85.

În urma acestei victorii, Manchester City revine pe prima poziţie în clasament, cu 79 de puncte şi cu un meci mai puţin disputat decât echipa de pe locul secund, Arsenal (78 de puncte).

În partida cu West Ham, Erling Haaland a marcat golul cu numărul 51 pentru Manchester City în toate competițiile și pe al 35-lea în campionat, stabilind un nou record absolut în Premier League.

Starul norvegian a devenit cel mai bun marcator într-un sezon din competiția internă britanică, depășindu-i pe Alan Shearer (Blackburn, sezonul 1994/1995, 42 partide) și pe Andy Cole (Newcastle, sezonul 1993/1994, 40 partide).

"Nu mă gândesc la asta acum. Voi merge acasă, voi juca niște jocuri video, voi mânca și mă voi culca. Apoi mă voi gândi la Leeds. Asta e viața mea", a declarat Erling Haaland la finalul partidei.

