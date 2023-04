Rafa Benitez revine! A fost deja contactat pentru a prelua postul de antrenor

Fosta campioană a Angliei se luptă pentru evitarea retrogradării și trebuie să instaleze cât mai repede un tehnician, pentru că acesta va avea, oricum, puțin timp la dispoziție pentru a salva echipa.

Jurnalistul Nicolo Schira scrie că tehnicianul pe care conducerea ”vulpilor” l-a contactat este Rafael Benitez (62 de ani), ultima oară la Everton. Spaniolul are experiență în Premier League, unde le-a mai pregătit pe Liverpool, Chelsea și Newcastle.

La CV-ul impresionant al lui Benitez se mai adaugă și alte echipe, precum Valencia, Inter Milano, Napoli sau Real Madrid.

Mai multe publicații internaționale au scris că și Graham Potter, antrenorul demis recent de la Chelsea, se află pe lista cu posibilii înlocuitori ai lui Brendan Rodgers.

