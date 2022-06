Atacantul brazilian, cotat la 50 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, a făcut primii pași pe noul său stadion, Emirates, părăsind formația de pe Etihad după cinci ani petrecuți la club.

Gabriel Jesus va avea același număr pe care l-a purtat și pentru trupa lui Pep Guardiola. Fostului jucător al "cetățenilor" i-a fost atribuit numărul "9", rămas vacant în urma plecării lui Alexandre Lacazette.

