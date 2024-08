Povestea zilei în Premier League: i-a jignit grosolan înaintea meciului, apoi le-a marcat un hat-trick într-un meci cu opt goluri!

Atacantul lui Chelsea a jignit clubul Wolverhampton înaintea meciului direct din etapa a doua din Premier League, apoi a marcat un hat-trick în doar 14 minute în victoria spectaculoasă a echipei sale, scor 6-2.

În momentul în care a ajuns la stadionul "lupilor", Madueke i-a transmis unui apropiat că "totul este de căc*t în acest loc", dar, dintr-o eroare, a făcut mesajul public. La ora meciului, a fost taxat de fanii de pe "Molineux", care l-au fluierat la fiecare atingere a balonului în prima repriză, iar în partea secundă s-a revanșat în stil de mare fotbalist: hat-trick în mai puțin de un sfert de oră după trei pase decisive ale lui Cole Palmer și trei faze trase la indigo.

Madueke, one man show în Wolves - Chelsea 2-6

Partida de duminică după-amiază a început de la 1-0 pentru Chelsea după un gol semnat de Nicolas Jackson în minutul al doilea, a continuat cu multe faze la ambele porți, iar prima repriză a adus patru goluri: gazdele au egalat prin Cunha, Palmer a făcut 2-1, iar Larsen a încheiat prima parte, în minutul 45+6, cu golul de 2-2.

????➕???? Cole Palmer assisted all three of Noni Madueke's goals against Wolves! pic.twitter.com/7SHp36nvN7 — Premier League (@premierleague) August 25, 2024

După pauză și-a intrat în rol Noni Madueke, fotbalist care în primele 45 de minute a fost "clientul" fanilor lui Wolverhampton pentru jignirile aduse acestora și clubului pe care-l susțin în noaptea de dinaintea meciului. În minutul 49, Madueke a punctat cu un șut deviat care l-a păcălit pe Jose Sa, apoi, în minutul 58, a reușit dubla, de fiecare dată după demarcări inspirate în flancul drept și pase decisive venite de la Cole Palmer.

Timp de cinci minute a fost liniște, apoi visătoarea apărare a gazdelor a fost penalizată din nou pe un traseu deja stabilit: pasă Palmer, timing perfect cu Madueke, finalizare din poziție de unu vs. unu cu Jose Sa. Hat-trick pentru aripa dreaptă a londonezilor, primul al carierei de fotbalist profesionist, și o zi pe care nu o vor uita nici el, nici suporterii lui Wolverhampton.

Noni Madueke gives his shirt to an elderly lady with a Madueke sign and she’s over the moon. pic.twitter.com/brATpsrEXk — CFChris. (@EmenaIo) August 25, 2024

Redebut perfect și pentru Joao Felix

Lecția de fotbal ofensiv prestat de echipa antrenată de spaniolul Enzo Maresca nu s-a oprit aici, chiar dacă Madueke a ieșit din scenă. Tehnicianul școlit sub aripa lui Pep Guardiola l-a trimis pe teren și pe Joao Felix, iar starul portughez a avut nevoie, la rândul său, de doar 12 minute pentru a-și oferi un redebut așa cum se cuvine la noua și fosta sa echipă. Servit excelent de Pedro Neto, o altă achiziție importantă a acestei veri, Felix a finalizat simplu, aproape de vinclu, pentru a duce scorul la un scor pe care foarte puțini îl prevedeau.

Wolves - Chelsea s-a terminat în cele din urmă 6-2, la capătul a 90 de minute în care Maresca și elevii săi au demonstrat că Chelsea e gata să se ia la harță cu granzii din Premier League, practicând un fotbal-total în care Cole Palmer și Noni Madueke au fost în rolurile principale.