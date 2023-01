Fan Arsenal și prieten al lui Cristiano Ronaldo, jurnalistul Piers Morgan nu s-a putut abține după meciul câștigat de ”tunari” cu un gol marcat în minutul 90.

Acesta l-a luat peste picior pe Erik ten Hag pentru evenimentele recente din viața clubului Manchester United. Cristiano Ronaldo (37 de ani) a plecat de pe Old Trafford după un interviu acordat chiar lui Morgan, iar în locul său a fost adus olandezul Wout Weghorst.

”Felicitări, Manchester United! Asta se întâmplă când angajezi un antrenor arogant, care nu-l respectă pe 'the GOAT' (n.r. - cel mai bun din toate timpurile), Cristiano, atât de rău încât a plecat și apoi îl înlocuiești cu cineva de care nu am auzit niciodată, al cărui nume sună ca un cârnat austriac”, a scris Piers Morgan, pe contul său de Twitter.

Congrats ⁦@ManUtd⁩ - that’s what happens when you hire an arrogant coach who disrespects the ???? ⁦@Cristiano⁩ so badly he leaves - and then replaces him with someone I’ve never heard of who sounds like an Austrian sausage. #Weghorst pic.twitter.com/Gk2rCo9aMw