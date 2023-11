Pep Guardiola a fost întrebat despre scandalul cu Darwin Nunez și a răspuns scurt: „Nu ești de partea mea!” 

Duelul de pe Ettihad Stadium s-a încheiat cu o remiză. Manchester City a deschis scorul în minutul 27, când Erling Haaland a marcat golul său cu numărul 50 în Premier League și a devenit cel mai rapid fotbalist care atinge această bornă. Liverpool a restabilit egalitatea cu 10 minute înainte de final, după ce Alexander-Arnold l-a învins pe Ederson.

Așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane, tenisunea a atins cote înalte în derby-ul din Premier League, iar la final și-a spus cuvântul. Darwin Nunez, atacantul lui Liverpool, a fost implicat într-o altercație verbală cu antrenorul campioanei en-titre, Pep Guaridola.

Cum au comentat Pep Guardiola și Jurgen Klopp conflictul de la final

În imaginile apărute, Darwin Nunez merge și îi strânge mâna tehnicianului catalan, iar apoi începe, vizibil tensionat să îi reproșeze lucruri, moment în care Guardiola îi răspunde.

„Dacă îmi vorbești despre asta la a doua întrebare a conferinței de presă, atunci nu ești de partea mea. Poate să răspund la ultima întrebare, însă nu s-a întâmplat nimic. Nu s-a întâmplat nimic. El e mai puternic decât mine. Nu e frustrare, sunt foarte fericit”, a declarat Pep Guardiola conform as.com, la finalul meciului.

De cealaltă parte, Jurgen Klopp a fost întrebat despre incidentul dintre jucătorul său și antrenorul lui City: „Nu sunt sigur că sunt persoana potrivită să explic fără să știu 100% ceea ce s-a întâmplat, pentru că nu am înțeles niciun cuvânt. A fost o emoție. Pep își dorește să câștige, noi dorim să câștigăm. Niciunul dintre noi nu a câștigat, așa că în mod clar nimeni nu a fost chiar fericit și astfel de lucruri se pot întâmpla. Îi iubesc pe amândoi și de aceea am încercat să liniștesc situația. În mod surprinzător, nu am fost implicat complet”.