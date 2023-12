Pep Guardiola a anunțat când revine Erling Haaland

Pep Guardiola, antrenorul campioanei Europei, a surprins pe toată lumea cu echipa sa de start, din care a lipsit Erling Haaland (23 de ani), golgheterul echipei.

Se pare că norvegianul a suferit o accidentare și, dacă inițial nu se știa exact cât va lipsi, acum a venit și un verdict clar cu privire la starea sa de sănătate.

Antrenorul catalan a anunțat că Haaland va reveni alături de colegii săi în cursul zilei de joi, semn că accidentarea pe care a suferit-o nu a fost una serioasă.

„Cred că va reveni joi. Vom vedea cum se simte”, a spus Pep Guardiola, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

???????? Pep Guardiola on Haaland injury: “He’ll be back I think on Thursday”.

“We’ll see how he feels…”, Pep added. pic.twitter.com/5iJV43H5Jm