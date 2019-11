OFICIAL! Arsene Wenger a revenit in fotbal! Cu cine a semnat fostul mare manager din Premier League

Fostul manager al celor de la Arsenal a revenit oficial in fotbal. Arsene Wenger a fost numit director pentru dezvoltarea fotbalului mondial in cadrul FIFA.

Ajuns la 70 de ani, Wenger le-a antrenat in cariera pe Nancy, AS Monaco, Nagoya Grampus si Arsenal. Cel mai mare succes l-a obtinut pe banca lui Arsenal, echipa pe care a condus-o timp de 22 de ani si cu care castigat trei titluri de campioana in Premier League, sapte Cupe si sapte Super Cupe ale Angliei. Recent, s-a speculat ca Wenger ar putea prelua o noua echipa de club, cele mai vehiculate nume fiind Bayern Munchen si Manchester United, insa acesta a decis sa ocupe o functie oficiala la FIFA.

