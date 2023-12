O legendă a lui United pune la zid actuala echipă: "Inconstantă și oribilă"

Manchester United a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 2-1, de Nottingham Forrest, în etapa a 20-a din Premier League.

În urma acestui, Manchester United se află pe locul șapte, cu 31 de puncte. Lider este Liverpool (42 de puncte) și un meci mai puțin disputat.

Pentru prima dată din 1933, echipa de pe Old Trafford a pierdut cinci partide în luna decembrie a unui an.

"Manchester United a redevenit ceea ce este: inconstantă și oribilă. Este o echipă bizară. Nu au anticipat pericolul, au revenit la cel mai rău nivel.

Au jucat atât de slab, mai ales dacă ținem cont de cât de buni au fost cu Aston Villa. Sunt o echipă imprevizibilă. Nu au încredere în ei.

Sunt greu de privit. Cred că toată lumea a acceptat că Erik ten Hag a făcut o treabă bună în primul sezon. Are nevoie de jucătorii său - Martinez, Maguire, Casemiro, Hojlund, Shaw. Cumva trebuie să încheie puternic acest sezon", a declarat Gary Neville.

"If he thinks Antony is an £85m player, that for me is such a worry"@GNev2 and Jamie Redknapp on Manchester United's signings ???????? pic.twitter.com/tN5OumQBd7