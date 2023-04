Newcastle pregătește oferta pentru un transfer de Champions League!

Echipa patronată de Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite este pe locul trei în Premier League, cu 59 de puncte, la egalitate cu Manchester United și cu șanse mari pentru o clasare în primele patru la finalul acestui sezon.

Dacă acest lucru se va întâmpla, atunci Newcastle va juca în grupele Champions League în sezonul următor. O performanță impresionantă pentru un club care a fost de două ori în Championship în ultimii 13 ani.

Pentru cea mai importantă competiție intercluburi din Europa, Newcastle pregătește întăriri și este gata să facă o ofertă pentru Marcelo Brozovic, mijlocașul de la Inter Milano.

Pentru ”Brozo”, Newcastle este gata să facă o ofertă de 31 de milioane de lire sterline, echivalentul a 35 de milioane de euro, scrie Sportske Novosti.

???? Newcastle are preparing to pay £31m for Inter Milan and Croatia midfielder Marcelo Brozović.

(Source: Sportske Novosti) pic.twitter.com/JEPLjymIVL