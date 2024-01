Newcastle, plan incredibil pentru perioada de transferuri! Devine o echipă mare 

Newcastle își dorește să devină o echipă care să se bată la titlu în Premier League, iar astfel va investi masiv în transferuri importante, aspect pe care a început să îl practice după ce a devenit unul dintre cele mai bogate cluburi din lume. Pentru vară are un plan surprinzător, să-l ia pe Joshua Kimmich de la Bayern Munchen.

Joshua Kimmich, dorit de Newcastle

După nouă sezoane la Bayern, Joshua Kimmich, în vârstă de 28 de ani, ar putea fi tentat de prima sa experienţă în afara Bundesligii. Deocamdată, un singur lucru este cert: contractul internaţionalului german cu clubul bavarez expiră în iunie 2025, iar pentru moment posibilitatea unei prelungiri a intrat în impas.

Presa din Germania notează faptul că apărătorul este dorit în Premier League, de Newcastle, dar mutarea nu se va face acum, în această iarnă, ci cel mai devreme în vară.

Joshua Kimmich nu vrea să prelungească acordul cu Bayern Munchen

Joshua Kimmich își dorește să rămână la Bayern Munchen pentru un nou titlu, până la finalul sezonului, chiar dacă ultimul său gând este, la ora actuală, să continue în Bavaria și din vară. Englezii deja au întrebat dacă Bayern Munchen este dispusă să îl cedeze, iar răspunsul a fost unul afirmativ, mai ales că acordul cu Kimmich expiră în vara lui 2025 și astfel, în iarna următoare, îl poate pierde gratis, când va intra în ultimele șase luni de contract.

Kimmich este jucător cu 82 de prezențe la naționala Germaniei, legitimat la Bayern Munchen din vara lui 2015 și valorează, conform Transfermarkt, 75 de milioane de euro. La Bayern, fundașul a bifat 368 de prezențe, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 41 de ori și să paseze decisiv în nu mai puțin de 100 de situații.

Joshua Kimmich a venit la Bayern Munchen de la Stuttgart. Acum, bavarezii vor un atacant de la VfB

Bayern Munchen vrea să își întărească atacul și a găsit un ”rival” interesant pentru Harry Kane. Bavarezii îl au pe listă pe atacantul care a impresionat Europa în acest sezon. Mai exact, campioana din Bundesliga are în plan să-l aducă pe Serhou Guirassy, atacant în vârstă de 27 de ani, în prezent la Stuttgart.

Acesta a impresionat datorită cadenței de goluri, iar Bayern Munchen îl poate transfera la super-preț, pentru doar 17,5 milioane de euro, la cât se situează clauza din acordul cu Stuttgart.

Serhou Guirassy, fotbalist născut în Franța dar care reprezintă Guineea, a fost transferat de VfB Stuttgart în vară, de la Rennes, pentru 9 milioane de euro, a marcat nu mai puțin de 15 goluri în primele nouă meciuri din acest sezon. Însă, până la pauza de iarnă randamentul său a mai scăzut, iar acum are 19 goluri în total, dar în 16 partide. În plus, are și două pase decisive.