Bayern transferă de la PSG: "Tuchel a aprobat mutarea!"

Bayern este interesată de transferul fundașului dreapta Nordi Mukiele (26 de ani), de la Paris Saint-Germain. Francezul a fost cumpărat de PSG în iulie 2022, de la RB Leipzig, pentru 12 milioane de euro, iar până acum a strâns 34 de meciuri la gruparea de pe Parc des Princes.

Formația bavareză caută un fundaș central și un fundaș dreapta, iar una dintre ținte este Mukiele. Fabrizio Romano anunță că Bayern a început discuțiile cu PSG pentru un împrumut al francezului cu o opțiune de transfer definitiv pentru aproximativ 25 de milioane de euro.

"Tuchel a aprobat transferul lui Mukiele", mai scrie jurnalistul italian.

???????? Bayern have opened talks to sign Nordi Mukiele from Paris Saint-Germain. He’s one of the names in the list.

Talks are ongoing for loan deal with buy option in excess of €25m, as L’Équipé reported.

???????? PSG are still discussing internally — while Tuchel has approved Mukiele. pic.twitter.com/Ab58LLB0Pu