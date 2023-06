După ce i-a pierdut pe Kai Havertz (Arsenal), Mateo Kovacic (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Edouard Mendy (Al-Ahli) și N'Golo Kante (Al-Ittihad), Chelsea va renunța și la Mason Mount (24 de ani), care va fi cedat la o rivală.

Chelsea s-a înțeles cu Manchester United pentru mijlocașul englez, iar londonezii vor încasa aproximativ 75 de milioane de euro de pe urma sa, sumă în care sunt incluse și bonusuri.

Mount va semna un contract valabil până în 2028 cu rivala de pe Old Trafford, potrivit jurnalistului Nicolo Schira.

???? Done Deal and confirmed! Mason #Mount to #ManchesterUnited from #Chelsea for €75M (bonuses included). Contract until 2028. #transfers #MUFC #CFC #mutd https://t.co/nIGOM1zhwB