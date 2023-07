Manchester United i-a luat banderola de căpitan lui Harry Maguire: "Sunt extrem de dezamăgit!"

Cu câteva săptămâni înaintea startului noului sezon din Premier League, Erik ten Hag a decis să schimbe căpitanul. Antrenorul lui Manchester United l-a anunțat personal pe Harry Maguire în legătura cu decizia sa, iar stoperul a reacționat printr-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Maguire s-a arătat "extrem de dezamăgit" de hotărârea lui Erik ten Hag, însă a dat asigurări că va da totul în continuare pentru echipă. Rămâne de văzut dacă internaționalul englez va continua la Manchester United, având în vedere informațiile din presa britanică, potrivit cărora clubul de pe Old Trafford ar vrea să scape de el în această vară.

"După discuțiile avute astăzi cu managerul, m-a informat că va schimba căpitanul. Mi-a explicat care sunt motivele și, deși sunt extrem de dezamăgit, voi continua să dau totul de fiecare dată când port acest tricou.

Vreau să le mulțumesc fanilor lui Manchester United pentru susținerea extraordinară pe care mi-au arătat-o în perioada în care am purtat banderola.

Din prima zi în care am preluat acest rol, acum trei ani și jumătate, a fost un privilegiu imens să o conduc pe Manchester United, dar și unul dintre cele mai importante momente din cariera mea. Am făcut tot ce a fost posibil să o ajut pe Manchester United să aibă succes, atât pe teren, cât și în afara lui.

Îi voi fi mereu recunoscător lui Ole Gunnar Solskjaer pentru că mi-a oferit în premieră această responsabilitate. Îi doresc celui care va prelua banderola mult succes, va avea parte de sprijinul meu", a scris Harry Maguire, pe Twitter.

After discussions with the manager today he has informed me he is changing captain. He outlined his reasons to me and whilst I’m personally extremely disappointed, I will continue to give my all every time I wear the shirt.

So I wanted to say a massive thank you to the… pic.twitter.com/TAOS0eisF1