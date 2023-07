Manchester United i-a decis soarta lui Harry Maguire

Internaționalul englez este, în continuare, unul dintre cei mai importanți jucători din vestiarul ”diavolilor”, chiar dacă a fost trecut pe banca de rezerve în ultima parte a sezonului precedent.

Acum, antrenorul Erik ten Hag și-a făcut planul pentru sezonul următor și a luat o decizie cu privire la fundașul englez, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Antrenorul olandez nu va conta pe serviciile lui Maguire, astfel că fundașul ar putea pleca de pe Old Trafford în această vară.

Harry #Maguire is not in #TenHag’s plans and he could leave #ManchesterUnited in the summer #transfers window. #MUFC #mutd