Manchester City pregătește cel mai scump transfer din istoria clubului: 140 de milioane de euro!

”Cetățenii” au dominat campionatul intern în ultimii ani, iar în sezonul precedent au reușit să câștige UEFA Champions League pentru prima oară în istorie. Acum, Pep Guardiola pregătește un alt transfer spectaculos cu care să doboare recordul lui Manchester City.

Următoarea țintă a campioanei Europei este Jamal Musiala (21 de ani), starul lui Bayern Munchen, care mai are contract cu gruparea bavareză până în 2026.

Pentru a-i convinge pe oficialii germani să renunțe la Musiala, fotbalist crescut în Anglia la Southampton și Chelsea, Manchester City pregătește o ofertă colosală, în valoare de 120 de milioane de lire sterline, echivalentul a 140 de milioane de euro, scrie TEAMtalk.

Dacă transferul se va realiza pentru 140 de milioane de euro, Musiala ar urma să doboare recordul deținut de Jack Grealish, care a fost transferat de la Aston Villa pentru 117,5 milioane de euro.

