Manchester City, de neoprit: ofertă de 50 de milioane de euro pentru un jucător din Premier League

În această vară, deținătoarea Ligii Campionilor a oficializat două mutări: fundașul central Josko Gvardiol, de la RB Leipzig, pentru 90 de milioane de euro și mijlocașul central Mateo Kovacic, de la Chelsea, pentru 29 de milioane de euro. Lor li se va alătura extrema Jeremy Doku, de la Rennes, care a efectuat azi vizita medicală și urmează să semneze în schimbul sumei de 65 de milioane de euro.

Următorul transfer al lui City, al patrulea, poate fi cel al lui Matheus Nunes (24 de ani). Mijlocașul portughez de la Wolves și-a dat deja acordul pentru a evolua pe Etihad, iar jurnalitul Fabrizio Romano anunță că gruparea din Manchester a făcut o ofertă de 50 de milioane de euro.

Rămâne de văzut acum care va fi răspunsul lui Wolves. Manchester City pare hotărâtă să îl transfere pe internaționalul portughez și ar putea mări oferta.

Nunes joacă la Wolves din vara anului trecut, când a fost cumpărat de la Sporting Lisabona, pentru 45 de milioane de euro. În stagiunea precedentă, lusitanul a strâns 41 de meciuri, a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Understand Manchester City have now submitted initial bid to Wolverhampton for Matheus Nunes ???????????????? #MCFC

Told proposal is in excess of €50m fee with add-ons discussed in the package.

Nunes has already accepted City as destination, personal terms agreed. pic.twitter.com/i010hDkWUh