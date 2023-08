Manchester City a rezolvat un nou transfer spectaculos: 65 de milioane de euro pentru perla din Ligue 1

Manchester City și Rennes au ajuns la un acord pentru transferul lui Jeremy Doku, anunță jurnalistul Sacha Tavolieri. Campioana Angliei ar urma să plătească 65 de milioane de euro pentru transferul fotbalistului belgian.

Potrivit sursei citate, West Ham, o altă echipă interesată de Doku, a ieșit din cursa pentru transfer, iar Manchester City a ajuns la un acord inclusiv cu jucătorul. Belgianul ar urma să semneze un contract pe cinci ani cu gruparea pregătită de Pep Guardiola.

Jeremy Doku este așteptat să zboare marți spre Manchester, iar miercuri are programată vizita medicală înaintea semnării contractului cu deținătoarea Ligii Campionilor.

Crescut la Anderlecht, Jeremy Doku a fost cumpărat de Rennes în octombrie 2020, pentru 26 de milioane de euro. În cei aproape trei ani la gruparea din Ligue 1, belgianul a strâns 92 de meciuri, 12 goluri și 10 pase decisive.

Manchester City a trebuit să scape și de câțiva jucători. Riyad Mahrez a plecat la Al Ahli penru 35 milioane de euro, iar Yangel Herrera a fost cumpărat de Girona pentru cinci milioane.

De pe Etihad și-au făcut bagajele și Ilkay Gundogan, care a ajuns la FC Barcelona, și Benjamin Mendy, care a semnat cu FC Lorient, ambii fiind liberi de contract.

???????????? EXCL. Jeremy DOKU set to BE a SKYBLUE !

????TOTAL AGREEMENT now found this afternoon between #ManchesterCity and #StadeRennais worth 65M€ transfer package.

⚪️???? Citizens officials - while talks with Stade Rennais last week - always wanted to find the right convincing price… pic.twitter.com/HgafJ2VdB4