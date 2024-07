Miercuri seara, nu mai devreme de ora 23:35, înotătorul român va trebui să înfrunte o competiție extrem de puternică, formată din șapte dintre cei mai buni înotători ai lumii.

Katinka Hosszu: "Sper ca el să fie cel care ia aurul!"

Într-un interviu acordat jurnalistului Constantin Toma pentru PRO TV și Sport.ro, Katinka Hosszu, legendara înotătoare maghiară, a vorbit despre Popovici și a oferit perspective valoroase privind performanțele sale.

Hosszu, în vârstă de 35 de ani, este o figură marcantă în lumea înotului, având în palmares trei medalii de aur și una de argint din patru participări olimpice consecutive: Atena 2004, Beijing 2008, Londra 2012 și Rio de Janeiro 2016. Ea este și triplă campioană mondială în bazin lung și deține multiple recorduri mondiale.

Născută la Pecs, Katinka Hosszu a evidențiat unicitatea stilului lui David Popovici. Legendara înotătoare a dezvăluit și că a sperat până în ultima clipă ca aurul să fie trecut sub drapelul României.

„A făcut o cursă uimitoare. L-am văzut foarte focusat înainte, iar pentru mine este foarte înțelept pentru vârsta lui. Cred că a luat decizii foarte bune în pregătirea lui pentru Jocurile Olimpice și mă bucur că a dat roade. Nu s-a dat bătut și cred că este foarte important ca pe durata cursei, dacă simți că ești în spate, uneori îți spui 'Ok, s-a terminat pentru mine', dar el nu s-a dat bătut până la ultima secundă. E o reușită mare pentru România și mă bucur că sunt aici și că putem sărbători împreună. Chiar m-am așteptat să câștige aurul. Am văzut cum înoată, tehnica lui, mentalul, tot ce a făcut pe parcursul anului și am sperat că el să fie cel care ia aurul", a declarat Katinka Hosszu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Katina Hosszu, despre presiunea de pe umerii lui Popovici

Katinka Hosszu a discutat și despre presiunea pe care David Popovici o poate simți în fața marii finale. Înotătoarea a dezvăluit că, la rândul ei, a simtit aceeași presiune și știe prin ce trece tânărul român.

„La Jocurile Olimpice de la Londra am făcut marea greșeală de a pune presiune pe mine, mi-am dorit foarte tare să fiu pe podium. Îmi spuneam 'Dumnezeule, ce o să se întâmple dacă nu o să fiu pe podium?' După ce am câștigat medalia de aur la ora 4 dimineața în prima zi la Jocurile Olimpice de la Rio, pentru mine a fost mai puțină presiune pentru că am devenit campioană olimpică, iar asta mi-a permis să mă bucur de curse. Sper că David să se simtă la fel ca mine. E deja campion olimpic, a înotat uluitor la 200 de metri și, acum, e unul dintre favoriți și poate merge acolo și pur și simplu să se bucure”, a continuat Hosszu.

"David Popovici nu este noul Michael Phelps, este David Popovici!"

Katinka Hosszu a oferit și o analiză asupra marei finale la 100 m liber și nu este de părere că Popovici este neapărat văzut ca favorit, dar speră ca și această medalie să fie trecută în contul său.

„Nu sunt sigură dacă este favoritul principal, sper pentru el să câștige, dar cred că chinezul este foarte, foarte puternic. Orice se poate întâmpla. Va fi mai ușor pentru el la 100 de metri liber pentru că e deja campion olimpic! E deja primul și oarecum și-a făcut treaba și acum doar așteptăm să vedem dacă va mai fi încă un aur. Cred că îi va da încredere și cred că e mai puțină presiune acum pe el”, continuat marea sportivă.

Întrebată dacă îl vede pe David Popovici ca pe noul Michael Phelps, Hosszú a răspuns scurt și concret. Ea este de părere că Popovici are un stil unic.

„O întrebare bună. Nu vreau să spun că el e noul Michael Phelps, vreau să spun că el e David Popovici! Stilul lui e unic, atitudinea lui e unică și cred că România ar trebui să fie foarte mândră de el”, a mai adăugat înotătoarea.

Toți iubitorii de natație știu că porecla Katinkăi este "Femeia de Oțel". Întrebată dacă este de acord ca românului să i se spună "Omul de Oțel", înotătoarea a râs și a oferit un răspuns plin de speranță pentru români.

"(n.r - râde) Poate fi, dacă vrea asta, mai ales după finala de la 200 de metri!", a concis Hosszu.

În această seară, ochii lumii vor fi pe David Popovici, iar România așteaptă cu sufletul la gură să vadă dacă tânărul lor campion va aduce acasă încă o medalie de aur.