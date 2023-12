Lovitură în plex pentru Liverpool! S-a accidentat și va lipsi până la finalul sezonului

După 15 etape desfășurate în eșalonul de top al Angliei, Liverpool se situează pe poziția a doua cu 34 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Jurgen Klopp a înregistrat până acum 10 victorii, patru rezultate de egalitate și o singură înfrângere.

Potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano într-o postare de pe rețelele social media, Jurgen Klopp a confirmat faptul că veteranul Joel Matip, care se află la trupa de pe Anfield din iulie 2016, și-a rupt ligamentul încrucișat anterior și va lipsi tot sezonul.

???????? Liverpool centre back Joel Matip has ruptured his ACL, Jurgen Klopp has confirmed.

Huge blow for #LFC as Matip will be out until the end of the season — current deal expires in June 2024. pic.twitter.com/04mYWdtSS7