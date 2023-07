Liverpool sparge banca pentru următorul transfer! Câți bani sunt la mijloc

Până acum, „cormoranii” i-au adus la echipă pe Dominik Szoboszlai de la Red Bull Leipzig, pentru 70 milioane de euro, dar și pe Alexis Mac Allister de la Brighton, pentru 42 milioane de euro. Ambii evoluează pe postul de mijlocaș ofensiv.

Conform jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, Liverpool vrea să mai transfere un mijlocaș în această perioadă de mercato. Jurgen Klopp a pus, în consecință, ochii pe Romeo Lavia.

Italianul a scris pe rețelele social media că Southampton, echipă la care închizătorul belgian e legitimat din iulie 2022, vrea 50 milioane de euro pentru serviciile fotbalistului său.

De asemenea, Fabrizio Romano a mai exprimat faptul că între Liverpool și Romeo Lavia nu e nicio problemă, pentru că belgianul e dispus să îmbrace echipamentul „cormoranilor”.

Romeo Lavia e produs de SC Woluwe, RSC Anderlecht, dar a trecut și pe la juniorii lui Manchester City, înainte să ajungă la Southampton în 2022 pentru 12.3 milioane de euro.

Liverpool are prepared to return with new approach to Southampton for Roméo Lavia. Saints made clear they want £50m package after initial contact on Tuesday, talks on player side taking place for weeks ????????????

No issues on personal terms. Lavia, open to joining Liverpool. pic.twitter.com/vaLtdKjave