Liverpool, aproape sa aduca un GIGANT! Jucatorul de peste 2 metri care a ajuns la nationala datorita jocului Football Manager

Alisson Becker nu este singurul portar adus de Liverpool in aceasta vara.

Liverpool testeaza un nou portar care a fost folosit in partida amicala a echipei Under 23 impotriva clubului din Ungaria, ETO Gyor. Kai McKenzie-Lyle este un tanar de 20 de ani care impresioneaza prin fizicul sau - are 2.01m inaltime!

McKenzie-Lyle a primit gol in partida incheiata 1-1, Glen McAuley inscriind golul celor de la Liverpool U23. Echipa secunda are nevoie de un nou portar dupa ce Shamal George a fost imprumutat iar tanarul polonez Kamil Grabara va fi promovat la prima echipa.

Daca va impresiona, McKenzie-Lyle va semna un contract. Acesta are o poveste cu adevarat fantastica. Desi este nascut in Londra, fostul junior de la Tottenham Hotspur a reprezentat Guyana de 2 ori in meciuri internationale. El a fost descoperit cu ajutorul Football Manager, antrenorii din Guyana afland ca este eligibil pentru a-i reprezenta datorita jocului.