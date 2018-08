Klopp nu mai glumeste! 8 jucatori sunt OUT de la Liverpool in aceasta vara! Lista de 120 de milioane de euro

Liverpool a fixat preturile jucatorilor care pot pleca in aceasta vara.

Divock Origi este cel mai important jucator de care Liverpool vrea sa se desparta in aceasta vara. Atacantul belgian a fost imprumutat sezonul trecut la Wolfsburg insa nu a confirmat iar clubul englez este gata sa se desparta definitiv de el - 30 de milioane de euro vrea Liverpool pentru Origi, acesta fiind dorit de Valencia.

Danny Ings, Marko Grujic, Sheyi Ojo, Lazar Markovic, Simon Mignolet si Pedro Chrivella sunt si ei pe lista jucatorilor care pot pleca, anunta Liverpool Echo. Dintre acestia, Liverpool vrea sa-i trimita doar sub forma de imprumut pe Grujic si Ojo - primul este dorit de Lazio!

Un alt jucator care ar putea sa plece este Loris Karius, acesta acordand un interviu pentru Sky Germania in care a dezvaluit ca ia in calcul despartirea de Liverpool, fiind surprins de aducerea lui Alisson Becker in aceasta vara. In cazul in care Loris Karius pleaca, Liverpool va fi nevoita sa aduca un portar nou in conditiile in care Danny Ward a plecat deja la Leicester, Mignolet urmeaza sa plece iar astazi a fost imprumutat Shamal George la Tranmere Rovers.

Liverpool spera sa obtina nu mai putin de 120 de milioane de euro pentru jucatorii vanduti in aceasta vara, in conditiile in care au fost adusi pentru o suma totala de 182 de milioane de euro 4 jucatori: Naby Keita, Fabinho, Shaqiri si Alisson.