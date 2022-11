Kolo Toure a semnat! Ivorianul, la prima experiență ca principal în Anglia

Fostul jucător al echipelor Arsenal şi Manchester City a semnat un contract pe trei ani şi jumătate.

Toure, care a adunat 353 de apariţii în Premier League pentru Arsenal, City şi Liverpool între 2002 şi 2016, a făcut parte din staff-urile echipelor Leicester City şi Celtic, sub comanda lui Brendan Rodgers.

Ivorianul de 41 de ani îl înlocuieşte la Wigan pe Leam Richardson, care a fost demis la începutul lunii după ce echipa a ajuns în zona retrogradării, cu şase înfrângeri în şapte partide.

''Suntem încântaţi de venirea lui Kolo Toure ca manager la Wigan Athletic Football Club, iar boardul clubului este mulţumit că el este omul care ne va duce mai departe'', a afirmat directorul executiv al clubului, Malachy Brannigan, într-un comunicat.

''Am primit cereri de angajare din partea unor aplicanţi de mare calibru în ultimele săptămâni, dar am căutat să numim persoana potrivită pentru acest rol. Din discuţiile anterioare pe care le-am avut cu Kolo, a fost evident că a apreciat valorile clubului, cu entuziasmul, cunoştinţele şi marea dorinţă de a munci şi de a fi parte a clubului în acest proces de revenire în vârf'', a mai spus oficialul.

✍???? We are delighted to confirm the appointment of Kolo Touré as the Club's new First Team Manager!

Welcome to Wigan, Kolo ????#wafc ????⚪️ #BELIEVE