Liverpool nu s-a regăsit deloc în meciul cu Brighton. Formația de pe Anfield nu a putut face față presiunii și a primit trei goluri în partea a doua a meciului, când gazdele au început recitalul grație reușitei lui Solomon March (minutul 47).

Klopp și-a desființat jucătorii după ce Liverpool a fost umilită de Brighton în deplasare

După meci, antrenorul „cormoranilor”, Jurgen Klopp, i-a felicitat pe cei de la Brighton și a evidențiat faptul că se simte deosebit de frustrat, pentru că nu le-a ieșit deloc jocul elevilor săi în deplasare, pe stadionul gazdelor, „Amex”.

„Foarte frustrant. Felicitări, Brighton. Au jucat super împotriva unui oponent slab. Noi chiar nu am fost bine astăzi și nici nu-mi amintesc vreo fază bună, perioadă bună sau orice. Am încercat să ajutăm băieții cu o formație diferită, dar nu a mers absolut deloc. E responsabilitatea mea, știu asta. Am mai încercat și în repriza secundă, dar am fost din nou pe picior greșit”, a reacționat Jurgen Klopp, potrivit GOAL.

Liverpool, bătută la scor de neprezentare în Premier League. Antrenorul adversarilor a fost jucător la CFR

Trupa de pe Anfield nu a putut face față jocului impus de De Zerbi. Brighton a făcut show cu Liverpool și a obținut trei puncte importante în campionat, trecând peste „cormorani” în clasamentul din Premier League.

Brighton a început recitalul în minutul 47, când Solomon March a deschis scorul din pasa lui Kaoru Mitoma. Același jucător a majorat diferența șase minute mai târziu, în minutul 53, după ce Evan Ferguson a reușit un assist formidabil.

Danny Welbeck l-a driblat fantastic pe Joe Gomez în minutul 82 și a dus scorul la 3-0. Tabela a rămas nemodificată până la fluierul final al centralul Darren England, iar Liverpool a pierdut rușinos pe „Amex Stadium”.