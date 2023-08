”Cetățenii” au debutat cu dreptul în noul sezon din Premier League, scor 3-0 cu nou-promovata Burnley, dar Pep Guardiola l-a pierdut pentru ”mai multe luni” pe Kevin De Bruyne (32 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei.

Belgianul a ieșit accidentat după doar 23 de minute din meciul cu Burnley și va fi indisponibil pentru o perioadă lungă, spune antrenorul ”cetățenilor”.

Momentan, staff-ul medical al lui Manchester City nu a luat o decizie cu privire la operația pe care o va suferi De Bruyne, dar cert este că mijlocașul nu va putea evolua pentru multă vreme.

”Accidentarea lui Kevin De Bruyne este foarte serioasă. Va lipsi mai multe luni. Trebuie să decidem în următoarele zile în privința operației. Cu siguranță, nu ne vom baza pe De Bruyne pentru mult timp”, a spus Pep Guardiola.

Pep Guardiola: “Kevin de Bruyne’s injury is serious one. He will be out for a few months”. ???????? #MCFC

“We have to decide in the next days on surgery but for sure we lose Kevin for some time”. pic.twitter.com/F2sAcD5ERz