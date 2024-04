Jurgen Klopp, mai sincer ca niciodată în legătură cu soarta lui Manchester United: "Sunt 100% sigur de asta"

În partida de pe Old Trafford, Liverpool a deschis scorul prin Luis Diaz (23), însă United a revenit şi a întors rezultatul în repriza secundă, prin golurile lui Bruno Fernandes (50) şi Kobbie Mainoo (67). "Cormoranii" au reuşit să egaleze în finalul meciului, în urma unui penalty transformat de Mohamed Salah (84).

Echipa pregătită de Jurgen Klopp a fost depăşită la golaveraj de Arsenal, care a obţinut o victorie categorică pe terenul formaţiei Brighton (3-0). La un singur punct de primele două clasate se află Manchester City, care a plecat victorioasă de la Londra, la finalul întâlnirii cu Crystal Palace (4-2).

Tehnicianul german este de părere că Manchester United nu are nicio șansă în fața lui Arsenal în meciul direct, din penultima etapă din Premier League, și speră că adversara directă la titlu să se încurce într-un alt meci.

"Arsenal e o echipă bună. Dacă United joacă cu ei precum a făcut-o azi, Arsenal va câștiga meciul. Sunt 100% sigur de asta", a spus Jurgen Klopp în conferința de presă.

"S-a întâmplat ca în FA Cup, da. Noi ne-am grăbit, nu am fost concentrați la finalizare și am fost taxați. Dar nu vă faceți griji, o să fim mult mai calmi, mult mai lucizi în următoarele partide, o să vorbesc cu jucătorii", a adăugat antrenorul.

