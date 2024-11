Recordul de prezențe e deținut de Gareth Barry

James Milner a ajuns la 637 de meciuri jucate în Premier League și mai are nevoie de doar 16 prezențe pentru a bate recordul deținut de Gareth Barry. Fostul mijlocaș central de la Aston Villa, Manchester City, Everton și WBA are 653 de partide jucate în prima ligă engleză.



"Millie" este legitimat la Brighton & Hove Albion, ocupanta locului al șaselea în clasamentul din Premier League, pentru care a strâns doar trei prezențe în campionat, în acest sezon. El s-a refăcut după o ruptură musculară, suferită în meciul contra lui Arsenal (31 august 2024), și e gata să revină pe teren. Până la finalul stagiunii mai sunt de disputat 29 de meciuri, iar acesta mai are contract cu "Pescărușii" până în iulie 2025.



Cei doi sunt urmați în acest clasament de Ryan Giggs (632), Frank Lampard (609), David James (572), Gary Speed (535), Emile Heskey (516), Mark Schwarzer (514), Jamie Carragher (508) și Phil Neville (505).



Milner e o legendă pentru fanii lui Manchester City și Liverpool

James Philip Milner (38 de ani) este născut la Leeds și a făcut junioratul la Leeds United. La seniori a evoluat pentru Leeds United (2002, 2003-2004), Swindon Town (2003 / împrumutat), Newcastle United (2004-2005, 2006-2008), Aston Villa (2005-2006, împrumutat / 2008-2010), Manchester City (2010-2015), Liverpool (2015-2023) și Brighton & Hove Albion (2023-prezent). Are 46 de selecții și 8 goluri pentru naționala U21 (deține acest record) și 61 de partide și 1 gol pentru reprezentativa de seniori a Angliei (CM 2010, Euro 2012, CM 2014, Euro 2016).



Palmaresul său cuprinde Champions League (2018-2019 / + plus finale în 2017-2018 și 2021-2022), Supercupa Europei (2019), FIFA Club World Cup (2019), finală de Europa League (2015-2016), Premier League (2011-2012, 2013-2014, 2019-2020), FA Cup (2010-2011, 2021-2022), EFL Cup (2013-2014, 2021-2022), Community Shield (2012, 2022), Cupa Intertoto (2006), finală de Euro U21 (2009) și includerea în PFA Premier League Team of the Year (2009-2010).

Înainte de a alege fotbalul a practicat cricketul și atletismul pe distanțe lungi la Horsforth School din Leeds. A fost decorat cu medalia Member of the Order of the British Empire (MBE) în 2022. De-a lungul carierei a fost folosit pe posturile de închizător, mijlocaș central, fundaș dreapta și fundaș stânga, iar cea mai bună cotă a avut-o în iunie 2012, respectiv 21 de milioane de euro. În toate competițiile a adunat 880 de meciuri și 84 de goluri.



