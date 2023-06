Sezonul recent încheiat, James Milner (37 ani) și-a luat rămas bun de la Liverpool și fanii săi, după 8 sezoane petrecute pe Anfield, în care a câștigat UEFA Champions League, Campionatul Mondial al Cluburilor, Supercupa Europei, Premier League, FA Cup, Cupa Ligii și Supercupa Angliei.

Numai că, mijlocașul central nu s-a gândit nicio secundă la retragere. Miercuri, 14 iunie, Brighton a anunțat oficial că James Milner este noul jucător al clubului. De altfel, internaționalul englez este încântat de alegerea făcută și fascinat că va lucra cu Roberto De Zerbi, fostul fotbalist al lui CFR Cluj, din perioada 2010-2012, mai ales că va juca în cupele europene. Brighton a terminat pe locul 6 în Premier League și are locul asigurat în grupele Europa League.

„Am fost binecuvântat să am câteva oferte pe masă, dar Brighton chiar m-a încântat. Te uiți la călătoria acestui club... este impresionant.

Fotbalul pe care Brighton îl joacă este extraordinar. Roberto este un antrenor nemaipomenit, e foarte pasionat, privește înainte și are un mod fantastic de a-și capacita echipa”, au fost primele cuvinte ale lui James Milner, din calitate de noul jucător al lui Brighton.

