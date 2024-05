Jackpot pentru Manchester City! Suma încasată imediat după promovarea lui Southampton în Premier League

Duminică, Southampton a câștigat finala play-off-ului de promovare în Premier League contra lui Leeds United, pe Wembley, scor 1-0. Unicul gol al meciului a fost marcat de Adam Armstrong, în minutul 24.

Promovarea lui Southampton aduce 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 23 de milioane de euro) în conturile lui Manchester City. Conform unei clauze din împrumutul fundașului Taylor Harwood-Bellis (22 de ani) de la City la Southampton, jucătorul trebuie transferat definitiv de "Sfinți" în cazul promovării, scrie Sky Sports.

Taylor Harwood-Bellis este un produs al academiei lui Manchester City, care a prins doar opt meciuri la prima echipă. Internaționalul englez de tineret a fost împrumutat la numeroase echipe, precum Blackburn, Anderlecht, Stoke City, Burnley sau Southampton.

Harwood-Bellis a fost om de bază la Southampton în acest sezon - a jucat în 46 de meciuri, a marcat două goluri, a oferit patru pase decisive, iar acum va fi transferat definitiv de echipa lui Russel Martin, care se întoarce în Premier League după o pauză de doar un an.

"A fost un avantaj foarte important să știu că voi rămâne aici în cazul promovării. Iubesc acest club, este special, iar fanii sunt senzaționali. Au fost alături de noi pe tot parcursul sezonului, iar azi i-am răsplătit. Nu pot să descriu cum a fost acest an", a spus Harwood-Bellis după promovarea lui Southampton.

