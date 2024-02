Întrebarea care l-a enervat pe Mauricio Pochettino: ”Cine a spus asta?”

Chiar dacă Liverpool a avut nu mai puțin de zece absenți pentru această partidă, Chelsea nu a reușit să se impună în finala de pe Wembley. Trupa lui Jurgen Klopp a câștigat dramatic, cu un gol marcat de Virgil van Dijk în minutul 118.

În presa internațională au apărut tot mai multe zvonuri că Mauricio Pochettino ar putea pleca de la echipă dacă va rata prezența în cupele europene în acest sezon.

Antrenorul a fost întrebat despre acest aspect și a oferit o reacție categorică. Sud-americanul nu crede în această posibilitate, având în vedere că șefii clubului nu au spus public că vor face schimbări la nivelul băncii tehnice în cazul unui alt sezon ratat.

”Cine a spus asta? A spus-o directorul sportiv sau patronii? Nu. Nu-mi amintesc, nu”, a spus Mauricio Pochettino.

????️Chelsea boss Mauricio Pochettino has finally addressed the rumours of him leaving the club if they fail to secure a European spot next season.

Speaking to reporters, the Argentine said, "Who said that? Is that being said by the sporting directors and the owners? No. I don’t… pic.twitter.com/VTMiUnUHwt