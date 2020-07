INSPIRATI de Becali?! :) L-au dat afara pe antrenorul care i-a scos de la retrogradare cu DOUA etape inainte de finalul sezonului! Cazul care scandalizat Premier League

Watford l-a concediat pe Nigel Pearson cu doar doua etape inainte de finalul sezonului.

Pearson e al 3-lea antrenor dat afara de Watford in acest sezon, dupa Javi Gracia si Quique Sanchez Flores. In locul sau, sefii clubului l-au promovat la prima echipa pe Hayden Mullins de la echipa U23 a lui Watford.

Pearson fusese numit manager la Watford in Decembrie si avea contract pana la finalul sezonului. Cu el pe banca, Watford a evadat din zona retrogradarii si a reusit o victorie uriasa in fata campioanei Liverpool. In total, Pearson a strans 25 de puncte alaturi de jucatori in 20 de partide. E cel mai de succes antrenor pentru Watford din ultimii ani, cu un procentaj al victoriilor de 35%.

Warford mai are meciuri cu City si Arsenal in ultimele doua etape. Mai poate fi ajunsa de Aston Villa si de Bournemouth, ambele aflate acum la 3 puncte in spate.