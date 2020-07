Imagine de ULTIMA ORA cu noul SUPERSTAR de pe Stamford Bridge! 'Magicianul' care a ajuns la Londra

Chelsea este printre cele mai active echipe din Europa atunci cand vine vorba despre transferuri.

Hakim Ziyech a fost transferat de clubul londonez inca din februarie. Dupa doua ferestre in care nu a putut face niciun transfer, Chelsea a profitat la maxim de posibilitatea de a aduce din nou jucatori si i-a achizitionat deja pe Ziyech si pe neamtul Timo Werner, pentru sezonul urmator.

Daca Werner inca este in vacanta, marocanul care a ajuns cu Ajax in semifinalele UCL din 2019 a ajuns deja la Londra si a inceput antrenamentele cu noua sa echipa.

Ziyech asista de pe stadion la meciul pe care Chelsea il joaca impotriva lui Norwich City in aceasta seara. El le face galerie colegilor sai, care au nevoie de victorie pentru a continua sa aiba sanse mari la calificarea in grupele viitoare ale Champions League. Pentru asta, londonezii au nevoie sa termine in top 4.