Guardiola se teme ca va pierde si TITLUL dupa eliminarea din Champions League! Ce le-a spus jucatorilor

Pep Guardiola se teme de ce e mai rau dupa ce a pierdut la scos in fata lui Liverpool in Champions League.

Manchester City a avut un sezon aproape perfect pana la dubla cu Liverpool din sferturile Champions League. Echipa lui Pep a "ucis" competitia din Premier League inca de toamna trecuta, sau asa parea dupa numarul urias de puncte castigat in fata marii rivale United, ocupanta locului 2.

A venit insa o saptamana cu 3 infrangeri consecutive in toate competitiile, iar acum Pep se teme de ce e mai rau. El si-a avertizat ca titlul nu este jucat, chiar daca City are 13 puncte in fata lui United.

Rivala lui Mourinho a invis-o pe City pe Etihad etapa trecuta, dupa ce a revenit de la 0-2. Mai sunt 6 etape de disputat, iar City are nevoie de 6 puncte pentru a castigat matematic titlul.

"Orice se poate intampla in fotbal, va asigur de asta. Inca din noiembrie si decembrie expertii ne dadeau deja campioni. Dar sentimentul meu este ca United va castiga toate punctele pana la final pentru ca sunt in forma buna si au jucatori de top. Ei sunt capabili sa castige toate cele 6 meciuri ramase. Titlul este in mainile noastre. Avem un avantaj bun. Dar intr-o saptamana am pierdut trei meciuri. Asta s-a intamplat. Acum trebuie sa ne concentram pe jocurile noastre. Indiferent de ce se va intampla, noi nu ne schimbam stilul de joc. Suntem in stare sa castigam doua meciuri, am rezistat presiunii tot sezonul. Trebuie sa o facem in continuare acum", a spus Guardiola inaintea partidei cu Tottenham din Premier League.