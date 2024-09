Gareth Southgate se poate întoarce în fotbal, pe banca unui club important din Premier League!

Southgate este liber de contract după terminarea Euro 2024, când Anglia a pierdut finala cu Spania (1-2), locul rămas vacant fiind ocupat momentan de Lee Carsley, selecționerul naționalei U21.

Southgate a devenit favorit să îl înlocuiască pe Sean Dyche

Odată cu preluarea lui Everton de către miliardarul american Dan Friedkin, Southgate a devenit favorit să îl înlocuiască pe Sean Dyche ca manager al trupei de pe Goodison Park. Everton a început rău acest sezon, ocupând locul al 19-lea în clasament, cu doar un punct în cinci etape.

Gareth Southgate (54 de ani) a evoluat ca fundaș central la Crystal Palace (1988-1995), Aston Villa (1995-2001) și Middlesbrough (2001-2006) și are 57 de selecții și două goluri pentru naționala Angliei. Ca antrenor a fost sub contract cu Middlesbrough (2006-2009), Anglia U21 (2013)-2016) și Anglia (2016-2024). În palmaresul de jucător are două trofee EFL Cup și o finală de Cupa UEFA (2005-2006), iar ca antrenor a câștigat Toulon Tournament (2016), a jucat finalele Euro 2020 și Euro 2024 și a ocupat locul al treilea în UEFA Nations League (2018-2019).

Southgate, contract cu UEFA pentru rolul de observator

Fără contract ca antrenor, în așteptarea unui nou acord în fotbalul mare, Gareth Southgate a îndeplinit rolul de observator UEFA la câteva meciuri. Fabio Capello, Ole Gunnar Solskjaer, Avram Grant, Aitor Karanka și Frank de Boer au fost observatori tehnici la Euro 2024, iar din vara trecută același rol îl va avea și Southgate, la anumite partide la care va fi trimis de forul european.

Gareth Southgate era selecționerul Angliei din septembrie 2016. În mandatul său, naționala a obținut 64 de victorii, 20 de meciuri s-au terminat la egalitate, iar 18 dueluri s-au încheiat cu înfrângerea britanicilor. La scurt timp după ce s-a termina finala Euro 2024, presa din Anglia a avansat mai multe nume pentru postul de selecționer, dar funcția este ocupată de interimarul Lee Carsley.

Foto - Getty Images