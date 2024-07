Regele Charles, scrisoare oficială pentru Gareth Southgate după finala pierdută de Anglia la EURO 2024

Cele două naționale și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 22:00, la Berlin, pe ”Olympiastadion”, în finala Campionatului European din 2024, găzduit de Germania și televizat în România la Pro TV, Pro Arena și pe VOYO.

După a doua finală pierdută consecutiv de englezi, Regele Charles al Angliei a reacționat printr-o scrisoare oficială transmisă chiar selecționerului Gareth Southgate, care se află pe banca primei reprezentative din 2016.

”Chiar dacă victoria te-a ocolit în această seraă, să știi că eu și soția mea ne-am unit cu toată familia și te-am susținut pe tine și pe echipa ta. Vrem să vă vedem cum țineți capurile sus!

Toți care au participat în activități sportive la orice nivel o să cunoască la un moment dat cum e să fii atât de aproape de marele premiu. Îți transmis din suflet înțelegerea mea, felicităm Spania.

Dar, te rog, să înțelegi faptul că să ajungă în finala Campionatului European e o realizare grozavă și una care aduce bucurie națiunii noastre, care o să scoată răgete în continuare pentru 'Cei Trei Lei' și pentru multele triumfuri care sunt sută la sută convins că vor veni”, se arată în scrisoarea oficială trimisă de Regele Angliei lui Southgate.

